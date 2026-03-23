Игрок "Локомотива" ответил на вопрос о возможном уходе из клуба

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас высказался о возможном уходе из клуба.

По словам Карпукаса, он хотел бы остаться в "Локомотиве", но на данный момент ясности нет.

- Приоритет — остаться. Но в жизни бывает все. Не могу сейчас сказать, что я точно буду играть в "Локомотиве" еще лет пять. Хочу ли я? Хочу. Но это жизнь, посмотрим, - приводит слова Карпукаса "СЭ".

Артем Карпукас выступает за основную команду московского "Локомотива" с февраля 2022 года - всего он вышел на поле в 132 встречах во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.