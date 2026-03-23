В «Ахмате» рассмотрят возвращение игрока из «Зенита»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ прокомментировал информацию о том, что Арсен Адамов не продлит контракт с петербургским «Зенитом».

© ФК «Ахмат»

26-летний защитник – воспитанник грозненского футбола. Его нынешнее соглашение с петербургским клубом истекает летом 2026 года.

– Пока не слышал такой информации на счет Арсена, что он не продлится, – заявил Айдамиров.

– То есть вы не ведете переговоры с ним на предмет возвращения в «Ахмат»?

– Если то, что вы говорите про контракт с «Зенитом» соответствует действительности, то пообщаемся.

– Кандидатура Арсена интересна «Ахмату» в качестве усиления предстоящим летом?

– Он – наш воспитанник, так что почему бы и нет.

В текущем сезоне Адамов провел 9 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Последний раз он выходил на поле 6 декабря 2025 года в матче РПЛ с «Акроном» (2:0).

В прошлом сезоне «Ахмат» арендовал Адамова.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Адамова в 1,8 млн евро.