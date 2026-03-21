Акинфеев совершил вторую серьезную ошибку за сезон

Вратарь футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев допустил вторую ошибку в нынешнем сезоне, приведшую к голу в ворота армейцев. Об этом сообщает телеграм-канал Opta.

В 22 туре российской премьер-лиги ЦСКА встречается с «Динамо» из Махачкалы. Матч начался в 16:00 (мск). На 25-й минуте Акинфеев выбежал за пределы штрафной и ошибся. Этим воспользовался форвард Гамид Агаларов, поразивший пустые ворота.

«Игорь Акинфеев допустил вторую результативную ошибку в РПЛ в сезоне. Первая была против «Ростова» в сентябре», — пишет канал.

Игра закончилась со счетом 3-1 в пользу ЦСКА.

Последний раз Акинфеев допускал больше одной результативной ошибки за сезон в 2010 году (4 ошибки).

