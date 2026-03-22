Компани высказался о возможности побить рекорд Бундеслиги по количеству голов за сезон

Тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал возможность побить рекорд Бундеслиги по количеству голов за сезон, который составляет 101 мяч. На данный момент команда забила 97 голов после 27 туров. В последнем матче «Бавария» одержала победу над «Унионом» со счётом 4:0.

«Я не из тех, кто хочет говорить о подобных рекордах. Меня это не особо интересует. Думаю, мы побьём этот рекорд, но у меня есть другие приоритеты – никогда не забывать о наших сильных сторонах и переносить их на поле вне зависимости от соперника», – приводит слова Компани Bayern&Germany в соцсети Х.

После 27 туров Бундеслиги «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 70 очками.