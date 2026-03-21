Покер Кордобы помог «Краснодару» разгромить «Пари НН»

Окончен матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступил Алексей Сухой из Люберец.

© ФК «Краснодар»

На шестой минуте Джон Кордоба открыл счёт в этой игре и вывел «быков» вперёд, на 12-й минуте он оформил дубль, а на 49-й минуте — хет-трик. На 67-й минуте Никита Кривцов забил четвёртый мяч южан. На 84-й минуте Даниил Лесовой пробил пенальти, но голкипер хозяев Станислав Агкацев спас ворота. На 85-й минуте Кордоба оформил покер.

После этой игры краснодарский клуб с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Нижнего Новгорода с 20 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Ахматом» (4 апреля), а «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Ростовом» (5 апреля).