"ПСЖ" разгромил "Ниццу", Сафонов отстоял "на ноль"

"ПСЖ" крупно обыграл "Ниццу" в матче 27-го тура чемпионата Франции - 4:0. Счёт был открыт в концовке первого тайма усилиями Нуну Мендеша. После перерыва парижане развили преимущество - отличились Дезире Дуэ, Дро Фернандес и Уоррен Заир-Эмери. По ходу второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Юссуфа Ндайишимийе.

Российский вратарь Матвей Сафонов провёл полный матч и не пропустил.

Парижский клуб продолжает идти первым в таблице Лиги 1, набрав 60 очков. "Ницца" с 27 баллами располагается на 15-й позиции.