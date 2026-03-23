В "Монако" ответили, запрещают ли Головину ездить в сборную России

Пресс-атташе "Монако" Симоне Ровера высказался об Александре Головине. Пресс-атташе "Монако" заявил, что у футболиста нет ограничений на поездку в сборную России.

© Rusfootball

"В понедельник у игроков "Монако" выходной, поэтому они могут организовать день так, как захотят. Никаких ограничений у Головина на поездку нет. Он поедет в Россию, но я не знаю его точное расписание", - сказал Ровера Metaratings.

20 марта был опубликован окончательный состав сборной России на матчи против Никарагуа и Мали. Александр Головин вошел в этот список.

Российский футболист выступает в составе "Монако" с конца июля 2018 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 30 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.