Sport.es раскрыл позицию «Барселоны» насчёт подписания Бернарду Силвы

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, чей контракт с «горожанами» заканчивается грядущим летом, поставил для себя в приоритет переход в «Барселону». Его кандидатура была предложена сине-гранатовым через агента Жорже Мендеша. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе считают потенциальное подписание Бернарду «интересной сделкой», однако понимают, что на текущий момент в команде слишком много футболистов на этой позиции. В «Барселоне» не отдают приоритетное значение работе по переходу капитана «Манчестер Сити», поскольку в первую очередь «блауграна» желает приобрести центрального защитника и нападающего. При этом в стане сине-гранатовых не сомневаются в качествах 31-летнего полузащитника.

В нынешнем сезоне Силва принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.