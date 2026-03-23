«Боруссия» объявила имя нового спортдира

Дортмундская «Боруссия» на сайте объявила о назначении Оле Бука на должность спортивного директора клуба. Контракт с 40‑летним немецким функционером подписан до 30 июня 2029 года. В 2018 году Бук стал спортивным директором «Эльверсберга», а в 2023 году был назначен членом совета директоров по спорту. При нем клуб из Региональной лиги (четвертый дивизион) вышел во Вторую Бундеслигу (второй дивизион). В воскресенье Себастьян Кель покинул пост спортивного директора дортмундского клуба после четырех лет работы. «Боруссия» с 61 очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.

© Матч ТВ