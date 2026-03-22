"Зенит" обыграл "Динамо" в центральном матче 22-го тура РПЛ

"Зенит" в Москве нанес поражение "Динамо" со счетом 3:1 и продолжает погоню за лидером сезона РПЛ "Краснодаром".

Встреча на домашней арене "Динамо" началась с минуты молчания в память о бывшем игроке команды Сергее Некрасове, который умер 10 марта. "Динамо" удачно начало весеннюю часть сезона, и болельщики этой команды верили, что в матче против "Зенита" подопечные Ролана Гусева смогут дать бой. Но уже в начале матча "Динамо" полностью отдало инициативу гостям, крайне редко переходя центр поля. Надежды московского клуба были связаны с быстрыми контрактами.

Но планы разрушил пропущенный гол на 22-й минуте. Джон Джон точно пробил головой в ближний верхний угол. Однако на 37-й минуте бело-голубые восстановили равенство после точного удара головой Артура Гомеса. Но незадолго до перерыва "плохой мальчик" Александр Соболев с близкого расстояния поразил ворота "Динамо".

Во втором тайме "Динамо" играло более активно, но уйти от поражения не удалось. На 85-й минуте Максим Глушенков поставил победную точку - 3:1. "Зенит" набрал 48 очков и на один балл отстает от лидера - "Краснодара". "Динамо", проигравшее в РПЛ впервые нынешней весной, с 30 очками идет на восьмом месте.