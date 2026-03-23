Легионер "Зенита" оценил результаты команды

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич высказался о результатах петербуржцев.

- Мы выиграли у "Балтики", которая входит в топ-5, обыграли "Спартак" и "Динамо" — последние ещё не проигрывали. Да, проиграли "Оренбургу". Может, игра не была такой, как мы хотели, но результат за этот отрезок хороший, - приводит слова Дркушича "Чемпионат".

В 22 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над московским "Динамо" со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Джон Джон, Александр Соболев и Максим Глушенков, в составе бело-голубых - Артур Гомес.

По итогам 22 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками в своем активе. В полуфинале Пути регионов Кубка России петербуржцы сыграют со столичным "Спартаком".