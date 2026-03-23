Агент игрока «Крыльев Советов» рассказал о финансовом положении клуба

Агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, Владимир Кузьмичев, рассказал, в каком финансовом положении пребывает клуб.

«Могу сказать, что на сегодняшний день все погашено, никаких долгов нет. Клуб выполняет свои обязательства перед футболистами», – сказал Кузьмичев.

Ранее сообщалось, что у самарцев есть проблемы с финансами, а игроки не получают выплат вовремя.

После 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» идут на 12-м месте (зона стыков) с отставанием в одно очко от махачкалинского «Динамо».