Тренер «Тоттенхэма» после проигранного матча узнал о смерти отца

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Игор Тудор пропустил пресс‑конференцию после матча чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» из‑за новости о смерти отца, сообщают хорватские СМИ.

В воскресенье «Тоттенхэм» уступил «Ноттингем Форест» со счетом 0:3 в домашнем матче 31‑го тура чемпионата Англии. Тудор не пришел на послематчевую пресс‑конференцию, к журналистам вышел его ассистент Бруно Сальтор. Специалист сообщил, что Тудор отсутствует по «семейным проблемам».

Тудор тренирует «Тоттенхэм» с середины февраля. Под руководством хорватского тренера «шпоры» одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений во всех турнирах.

«Тоттенхэм» с 30 очками занимает 17‑е место в турнирной таблице премьер‑лиги.