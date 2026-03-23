Комментатор Орлов оценил игру Соболева

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда "Зенита" Александра Соболева в матче 22 тура РПЛ с "Динамо" (3:1).

По словам Орлова, Соболеву не откажешь в старании, но он совершает много брака.

- Соболев опять забил. В старании Александру не откажешь, но брака все же многовато. В любом случае молодец! По самоотдаче к нему вопросов нет. Для российского футбола такая игра подходит, - цитирует Орлова "СЭ".

В нынешнем сезоне Александр Соболев вышел на поле в 29 матчах во всех турнирах и записал на свой счет девять забитых мячей и три результативные передачи.

Вчера, 22 марта, команда Сергея Семака одержала выездную победу над московским "Динамо" в матче 22 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Джон Джон, Александр Соболев и Максим Глушенков, в составе бело-голубых - Артур гомес.