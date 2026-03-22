«Локомотив» дома разгромил «Акрон»

В заключительном матче 22 тура чемпионата России московский «Локомотив» в родных стенах разгромил тольяттинский «Акрон». Встреча закончилась победой «железнодорожников» со счётом 5:1.

В составе «красно-зеленых» забитыми голами отметились Сесар Монтес, Александр Руденко, Зелемхан Бакаев, Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. За «Акрон» гол престижа на свой счёт записал Аревало.

Напомним, ранее в рамках 22 тура РПЛ ЦСКА победил махачкалинское «Динамо».