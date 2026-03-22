"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" и выиграл Кубок лиги

"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в финале Кубка английской лиги - 2:0.

Решающий матч прошёл на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Победу "горожанам" принёс Нико О'Райли, оформивший дубль во втором тайме.

Голы: О'Райли, 60, 64.

"Арсенал": Аррисабалага, Уайт (Габриэль Жезус, 82), Салиба, Габриэл, Инкапье (Калафьори, 65), Субименди, Райс, Троссард (Мартинелли, 82), Сака, Дьокереш, Хавертц (Мадуэке, 65).

"Манчестер Сити": Траффорд, Матеуш Нунеш, Хусанов, О'Райли, Аке, Бернарду Силва, Родри, Доку, Шерки (Фоден, 90), Холанд, Семеньо.

Предупреждения: Инкапье, 16, Хусанов, 32, Аррисабалага, 51, Уайт, 69.

