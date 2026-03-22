Серебряный призер Евро‑2016 Пайет объявил о завершении карьеры

Бывший футболист «Марселя» и «Вест Хэма» Димитри Пайет объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом в карьере 38‑летнего француза был бразильский «Васко да Гама».

— Вы снова сможете меня увидеть, но уже на кортах для падела. Сегодня, накануне моего 39‑летия, я официально объявляю о завершении своей профессиональной футбольной карьеры. Идет дождь, и на то есть веские причины. Я хочу уделить две минуты, чтобы поблагодарить всех, всех, кто разделил со мной эти 20 лет; это был поистине исключительный опыт. Сегодня заканчивается одна глава и начинается новая, — приводит слова Пайета Foot Mercato со ссылкой на интервью телеканалу Canal+.

В составе сборной Франции Пайет провел 38 матчей и забил 8 мячей. Он является обладателем серебряной медали Евро‑2016.