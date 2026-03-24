Испанский судейский комитет поддержал удаление Вальверде в матче с «Атлетико»

В техническом комитете судей поддержали решение арбитра Хосе Мунуэра Монтеро об удалении полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в матче 29-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (3:2). Уругваец получил прямую красную карточку на 77-й минуте за удар сзади по ногам форварду Алексу Баэне.

Испанский судейский комитет поддержал удаление Вальверде в матче с «Атлетико»
«Судья наказал его за это действие прямой красной карточкой, интерпретируя это как то, что он ударил соперника ногой, когда не мог сыграть в мяч, применив чрезмерную силу. Судьи в комнате VAR, просмотрев кадры с разных ракурсов и с разной скоростью воспроизведения, подтвердили, что точка соприкосновения, характер действия и сила соответствуют серьёзному нарушению правил, и решили не вмешиваться, учитывая что в принятом в поле решении нет явной ошибки. С точки зрения CTA, решения, принятые и в поле, и в комнате VAR, были правильными», – приводит заявление комитета Marca.

