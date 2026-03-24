Испанский судейский комитет поддержал удаление Вальверде в матче с «Атлетико»

В техническом комитете судей поддержали решение арбитра Хосе Мунуэра Монтеро об удалении полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в матче 29-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (3:2). Уругваец получил прямую красную карточку на 77-й минуте за удар сзади по ногам форварду Алексу Баэне.

«Судья наказал его за это действие прямой красной карточкой, интерпретируя это как то, что он ударил соперника ногой, когда не мог сыграть в мяч, применив чрезмерную силу. Судьи в комнате VAR, просмотрев кадры с разных ракурсов и с разной скоростью воспроизведения, подтвердили, что точка соприкосновения, характер действия и сила соответствуют серьёзному нарушению правил, и решили не вмешиваться, учитывая что в принятом в поле решении нет явной ошибки. С точки зрения CTA, решения, принятые и в поле, и в комнате VAR, были правильными», – приводит заявление комитета Marca.