18‑летний футболист умер после потери сознания во время матча

В Колумбии 18‑летний футболист умер после того, как потерял сознание во время матча
Футболист молодежной команды колумбийского клуба «Мильонариос» Сантьяго Кастрильон скончался после того, как почувствовал себя плохо во время матча.
Как сообщает пресс‑служба команды, Кастрильон в субботу потерял сознание в матче национального молодежного турнира против «Санта‑Фе». Игроку было 18 лет.
— Ему немедленно оказали помощь врачи команды, на машине скорой помощи он был доставлен в специализированную больницу, где в отделении интенсивной терапии его лечили кардиологи. Несмотря на усилия врачей, Сантьяго не смог прийти в себя и скончался в это воскресенье в окружении семьи, товарищей по команде и друзей. Сантьяго не просто играл в футбол. Он жил им, он чувствовал его, он делился им с улыбкой, которая теперь навсегда запечатлена в наших сердцах, — говорится в сообщении.
Кастрильон не дебютировал за основной состав «Мильонариос», несколько раз входил в заявку на игры.