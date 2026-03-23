Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о нападающем из РПЛ.

"Жаль, что Кордоба не перешёл в "Спартак" несколько лет назад. Он бы уже принёс пару трофеев "красно-белым". Такого нападающего нет ни у одного клуба РПЛ. Если "Краснодар" сделает золотой дубль, на 50% это будет заслуга Кордобы", - сказал Мостовой "Советскому спорту".

Джон Кордоба выступает в составе "Краснодара" с конца июля 2021 года. В текущем сезоне за "быков" нападающий провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 8 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.