Букмекеры назвали фаворита РПЛ

В РПЛ завершился 22-й тур. В нём вся первая шестёрка команд одержала победы.

Букмекеры обновили коэффициенты на чемпионство. Аналитики считают фаворитом «Зенит», в центральном матче тура обыгравший «Динамо» 3:1. Команда Сергея Семака по-прежнему отстаёт от «Краснодара» на одно очко. Шансы петербуржцев оценили в 1.57 (перед туром было 1.70).

Поставить на «Краснодар» можно за 2.65. Вероятность того, что «быки» защитят свой титул, несмотря на поражение, немного понизилась, несмотря на разгром «Пари НН» (5:0). Перед туром на «южан» предлагали котировку 2.50.

Шансы «Локомотива» оценили в 20.00. Железнодорожники отстают от лидера на пять очков, в 22-м туре они не оставили шансов «Акрону» (5:1). Несмотря на это, вероятность чемпионства команды Михаила Галактионова снизилась (было 15.00).

ЦСКА прервал серию неудач, оказавшись сильнее махачкалинского «Динамо» (3:1). Армейцы отстают от первого места на 10 очков и идут пятыми, поставить на их итоговый успех можно за 150.00. Коэффициент вырос сразу в два раза (было 75.00).

Сделать ставку на чемпионство «Балтики» можно за 100.00, эта котировка не изменилась. Калининградцы разгромили «Сочи» 4:0, до лидера им семь очков.

Наконец, шансы «Спартака» завоевать золотые медали оценили в 175.00. Команда Хуана Карлоса Карседо победила «Оренбург» (2:0), от первого места её отделяют 11 очков. Перед туром на красно-белых предлагали котировку 100.00.

В 23-м туре после паузы на сборные «Краснодар» отправится в гости к «Ахмату», а «Зенит» примет «Крылья Советов». «Спартак» и «Локомотив» встретятся в московском дерби, а «Балтика» на выезде сразится с махачкалинским «Динамо». ЦСКА предстоит гостевой матч с «Акроном».