Что происходит в европейском футболе: гнев Спаллетти и позор «Тоттенхэма»

«Сити» взял трофей, «Бавария» идёт за великим рекордом, «Милан» устроил шоу, а «Монако» ожесточённо рубится за попадание в еврокубки.

Перед уходом на матчи сборных футбольный уикенд подарил нам целый кубковый финал («Арсенал» против «Манчестер Сити»), жаркое мадридское дерби, несколько осечек топов и победы россиян во Франции. Сейчас обо всём расскажем!

Англия: финал Кубка лиги, «Эвертон» разгромил «Челси»

Ужасная неделя для «Ньюкасла»: сначала 2:7 во встрече с «Барселоной», теперь — поражение в дерби с «Сандерлендом» (1:2). Причём «сороки» забили первыми, ещё на 10-й минуте, но голы Тальби и Бробби перевернули игру. Два очных матча после долгожданного возвращения «Сандерленда» в элиту — два поражения «Ньюкасла».

«Астон Вилла» же ожила: обыграла «Вест Хэм» (2:0) и тем самым помогла «Тоттенхэму» (о нём ещё скажем отдельно). «Фулхэм» победил «Бёрнли» (3:1), а «Лидс» с «Брентфордом» лишили друг друга очков (0:0).

Безголевой первый тайм компенсировали экшеном во второй половине. «МЮ» дважды выходил вперёд, однако «Борнмут» каждый раз настигал гостей. Отдельное «спасибо» Гарри Магуайру: защитник завалил Эванилсона в своей штрафной, «привёз» пенальти и получил красную карточку. Судья дал обеим командам по пенальти, но Кэррик после финального свистка жаловался, что тот не зафиксировал ещё один фол — Трюффер руками толкнул Диалло у своих ворот. За схожий момент удалили Магуайра.

«Ливерпуль» пал под напором 35-летнего Дэнни Уэлбека. Англичанин оформил дубль: сначала перепрыгнул Конате при верховом единоборстве, а позже расстрелял Мамардашвили ударом из вратарской. Между делом голом отметился тотально критикуемый ранее Керкез: Данк скидывал мяч вратарю, но его перехватил венгерский защитник, затем перекинувший Вербрюггена.

«Челси» мог легко сместить «Ливерпуль» с пятого места — достаточно было обыграть «Эвертон». Ну, результат виден. Причём нынешний «Эвертон» комфортнее всего себя ощущает именно на чужом поле, а здесь гости доигрались до разгрома. У Бету 2+1: его партнёры организовывали контратаки с моментальной доставкой мяча в штрафную, где португалец наказывал оборону лондонцев. А ещё отдал голевую передачу, после которой Ндиайе поразил ближнюю девятку. У «Челси» тоже были голевые эпизоды, в основном от Энцо Фернандеса — однако Пикфорд справился с ударами аргентинца.

Нарастает ощущение, что Чемпионшип неминуем. «Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение в матче с прямым конкурентом в борьбе за выживание и всё ещё ни разу не победил в АПЛ в 2026 году. Что логично, учитывая игру лондонцев в обороне. При первом пропущенном численно превосходили соперника, но совсем не прикрывали Игора Жезуса. При втором — Хадсон-Одои без помех продрался в штрафную и сделал голевой прострел. А перед третьим голом Папе Сарр не удосужился побороться на втором этаже и позволил сопернику продолжить атаку. Ужас.

Есть и хорошие новости для болельщиков «Тоттенхэма»: «Арсенал» опять без трофея. Команде Гвардиолы помог Аррисабалага: вратарь не зафиксировал мяч, после чего О’Райли открыл счёт. А спустя четыре минуты Нико оформил дубль, замкнув навес Нунеса. В концовке у «Арсенала» были шансы отыграться, однако штанги с перекладинами выступили против. Второй подряд бестрофейный сезон Гвардиолы отменяется.

Испания: мадридское дерби, Араухо принёс победу «Барселоне»

«Жирона» неожиданно проиграла «Осасуне» из-за гола Будимира (0:1). В Виго произошло что-то страшное: «Сельта» вела в матче с «Алавесом» с разницей в три мяча, но всё равно проиграла (3:4).

Басков похоронили уже к середине первого тайма. Морено открыл счёт на седьмой минуте после скидки на угловом. Потом Жерар был близок к дублю, но Ремиро отразил его удар — правда, мяч зафиксировать забыл, поэтому Микаутадзе добил его в ворота. А на 23-й минуте сработал Николя Пепе — убежал в контратаку, выдержал небольшую паузу перед ударом и пробил в дальний угол. Во втором тайме «Сосьедад» включился в атаку, забил два мяча (засчитали только один), но так и остался без очков. Захаряна призвали спасать команду на последние минуты — Арсен успел только запороть перспективный момент.

Вы только посмотрите на первый гол «Валенсии»! «Севилья» ошиблась с передачей на своей половине, гости разыграли быструю контратаку с пяткой от Уго Дуро и ударом Рамазани. Голкипер его отразил, но Дуро добил мяч головой. А под конец первого тайма Риоха прострелил в район дальней штанги, где Рамазани без сопротивления поразил ворота. «Севилья» тоже создавала моменты, но там беда с исполнителями — в створ хозяева совсем не попадали.

Рональд Араухо ответил хейтерам, вонзив победный в ворота «Райо» после углового. Теперь у Флика 15 домашних побед подряд с каталонцами, это повторение клубного рекорда. Но его могло и не быть — на 83-й минуте гости убежали в страшную контратаку. Вчетвером — впереди остался один Жоан Гарсия, а полевые «Барсы» находились позади. Эспино всё запорол, пробив из неудачной позиции.

Вау, «Атлетик» победил в топ-матче! Забил два мяча уже в первой половине: сначала защитник Вивьян сокрушил дальним ударом из чужой опорной, а позже Сансет едва удержался на линии офсайда и замкнул передачу Иньяки Уильямса (всего у него два ассиста). «Бетис» в концовке едва не замахнулся на камбэк: на 75-й Форнальс забил прямым ударом со штрафного, а через две минуты голом отметился Бакамбу. Но его отменили.

Настоящее мадридское побоище. «Реал» выглядел интереснее «Атлетико» почти весь матч, однако сначала хозяевам пришлось отыгрываться из-за гола Лукмана, а затем — возвращать преимущество после шикарного удара Молины. Дубль Винисиуса и монструозный прорыв Вальверде принесли «Реалу» победу. Но Феде можно и поругать: поймал прямую красную за фол на Баэне, так что 15 с лишним минут хозяева в меньшинстве обороняли преимущество. И всё же у них получилось.

Италия: осечка «Интера», множество голов в матче «Милана»

Пятая подряд победа для «Комо» — разгромлена «Пиза» (5:0), и команда поднялись в зону ЛЧ, опередив «Ювентус». «Рома» прервала череду неудач, одолев «Лечче» — Робиниу Ваш забил победный с навеса Эрмосо (1:0). «Аталанта» тоже победила в непростой борьбе — Дзаппакоста принёс три очка против «Вероны» (1:0). А «Болонья» внезапно проиграла «Лацио» (0:2).

Шотландский терминатор полностью восстановился после травмы и появился в старте. Мактоминей не стал медлить и соорудил победный гол уже на второй минуте. Неаполитанцы доставили мяч до штрафной, где футболисты стали бороться за владение. Во всей этой суматохе Скотт сумел добраться до мяча и забить с метра в пустые — вратарь уже был отыгран. Без нервотрёпки далее не обошлось: «Кальяри» изо всех сил пытался сравнять счёт, нагружая штрафную соперника, но в створ так ни разу и не попал.

В Милане забили аж пять мячей! Самый красивый — у Павловича: серб обработал мяч за пределами штрафной и зарядил под перекладину. Через несколько минут Симеоне сравнял счёт, пробив Меньяна вблизи, но во втором тайме «Милан» за две минуты сделал 3:1. В концовке Влашич сократил отставание «Торино» до одного гола — помог пенальти. Однако дожать не получилось.

Спаллетти неописуемо расстроен ничьей: ругал Шику Консейсау за растраченные моменты (часто необоснованно шёл в обводку). Да ещё и Локателли не реализовал пенальти на 87-й — Мурич прочитал мысли хавбека. Вообще, вратарь «Сассуоло» продемонстрировал сумасшедший перформанс, оформив семь сейвов. А пытались пробить его из страшных позиций!

«Интер» открыл счёт уже на 39-й секунде: со второй попытки гости довели мяч до Эспозито, и форвард забил головой. «Фиорентина» не сломалась, достойно боролась с итальянским лидером и вырвала ничью. Барелла ошибся при выносе мяча, тот остался у «фиалок», а через несколько секунд Зоммер не справился с прострелом — Шер Ндур добил с метра.

Германия: камбэк дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг» уничтожил «Хоффенхайм»

«Кёльн» с мёнхенгладбахской «Боруссией» зарубились – 3:3, «Штутгарт» разгромил «Санкт-Паули» (5:2), «Айнтрахт» проиграл «Майнцу» (1:2).

Внезапный разгром «Хоффенхайма». Команда Ильцера долгое время шла в зоне Лиги чемпионов, но получила «пятёрку» от «Лейпцига». Причём голы в целом простые, все вопросы к защите. За исключением бисиклеты от Баумгартнера, но и там его напрочь оставили без опеки.

Леверкузенцы получили «трёшку» от худшей команды Бундеслиги. Начали здраво, повели 2:0 после первого тайма, но всё упустили во второй половине. «Хайденхайм» закошмарил «Байер» навесами и заработал пенальти. На 79-й Шик, как казалось, забил спасительный мяч, однако вскоре Пирингер оформил дубль, сравняв после углового.

Этот сезон точно войдёт в историю «Баварии». Мюнхенцы порадовали зрителей традиционным разгромом и приблизились к собственному рекорду по количеству голов за сезон в Бундеслиге (его установили ещё в 1972-м). У команды Компани сейчас их 97, нужно ещё четыре. Кейн точно поможет: ему всего 10 мячей до рекорда Левандовского по забитым за сезон. Касаемо самого матча — мюнхенцы били по чужим воротам без разбора и стеснений, так что местная публика увидела немало красоты. Спасибо Гнабри, Олисе и Кейну.

Внезапный камбэк от дортмундцев. «Гамбург» забил два мяча в первом тайме, наказав соперника за совсем нелепые ошибки в обороне. А вот во второй половине «Боруссия» преобразилась. Бенсебаини реализовал два удара с пенальти, а Гирасси всех поборол на втором этаже и забил с игры. Кстати, судья наградил дортмундцев и третьим пенальти — то было в конце первого тайма. Но Нмеча не реализовал попытку.

Франция: «ПСЖ» расправился с «Ниццей», волевая победа «Монако»

«Ланс» уничтожил «Анже» (5:1), но всё ещё на втором месте в Лиге 1. «Париж» поборол «Гавр», хотя играл в меньшинстве (3:2), а «Нант» со «Страсбургом» поделили очки (2:2).

Ожидаемая победа в матче с ужасной «Ниццей», которая барахтается неподалёку от зоны вылета. Сафонова проверили всего одним ударом в створ, а один из мячей забил 18-летний Дро Фернандес. Тот самый, которого скандально выкупили из «Барселоны». Если в общем, то парижане совсем не напрягались — тем более после 61-й минуты играли в большинстве.

У «Монако» шестая подряд победа в Лиге 1! На этот раз монегаски одержали волевую во встрече с «Лионом», причём на выезде. Эндрик обыграл Фаса у штрафной и вырезал голевую на Шульца, тот пробил под перекладину и отметился уже 10-м голом в чемпионате. Во второй половине гости нанесли ответные удары: Аклиуш технично обработал заброс от Тезе и пробил в правый угол, а позже Магнес заработал пенальти. Его реализовал уже Балогун. Головин остался без результативных действий — отметился только жёлтой карточкой.

Волевая победа «Лилля». Первым забил «Марсель»: Пайшао расчертил интересную контратаку, которая закончилась голевым забеганием Нванери в штрафную. Вскоре Мёнье сравнял, а в концовке, на 86-й, заслуженный футбольный ветеран Жиру забил головой после навеса. Это, между прочим, шестой гол для 39-летнего форварда в нынешнем чемпионате.

Одной строкой