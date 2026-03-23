"Спартак" интересуется игроком "Бешикташа"

Московский "Спартак" интересуется центральным защитником.

По информации источника, московский "Спартак" в летнее трансферное окно намерен приобрести центрального защитника "Бешикташа" Феликса Удуохая, турецкий клуб готов расстаться с футболистом.

Феликс Удуохай выступает за "Бешикташ" с лета 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 55 матчей и отметился одной результативной передачей. На счету центрального защитника три матча в составе сборной Германии и один забитый мяч. Ранее он был игроком "Аугсбурга", "Вольфсбурга" и "Мюхена 1860".

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 4 миллиона евро.