Экс-игрок «Спартака» Чернов высказался об игре команды при Карседо

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался об игре московского «Спартака» при новом главном тренере команды Хуане Карлосе Карседо.

Экс-игрок «Спартака» высказался об игре команды при Карседо
«Ребята молодцы, что победили «Динамо». Смотрел игру. Понятно, что по сумме двух матчей не прошли дальше. Но всё равно: победа есть и «на ноль» наконец-то сыграли. В матче с «Зенитом» все всё видели. Первый тайм вообще великолепный. Что случилось дальше — непонятно. Был глупый фол. Играли хорошо. В целом, как обычно: всегда против «Зенита» более-менее играем, а дальше случается что-то. Игра на Суперкубок с ними: играли, играли — Сергеев в девять дал и 0:4 закончили. И кто вспомнит, что мы хорошо играли», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

