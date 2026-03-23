Экс-легионер "Урала" ответил, планирует ли вернуться в РПЛ

Экс-игрок "Урала" рассказал, планирует ли он вернуться в РПЛ
Бывший футболист "Урала" Эмерсон, ныне выступающий за "Енисей", для Rusfootball.info ответил на вопрос о желании поиграть в РПЛ.
- Само собой есть желание. Надеюсь, будут предложения. Есть вещи, которые не только от меня зависят. Я выполняю личные и командные установки на поле, а там уже есть функционеры, селекционеры, агенты - и это момент не такой простой, - сказал Эмерсон в разговоре с корреспондентом Rusfootball.info Даниилом Нахлёсткиным.