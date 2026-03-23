Легионер "Краснодара" поделился мнением об ограничении интернета

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба высказался об отключении интернета в Краснодаре.

По словам Кордобы, стало сложнее оставаться на связи с семьей, но он делает все, чтобы поддерживать контакт.

- Конечно, это сложно, но такова ситуация. Стало немного сложнее оставаться на связи с семьей, но главное, что это остается возможным. Мы делаем все, чтобы постоянно находиться в контакте с близкими и родными, - приводит слова Кордобы "РБ Спорт".

На данный момент во многих регионах России из соображений безопасности происходит ограничение мобильной связи и интернета.

Джон Кордоба выступает за краснодарцев с лета 2021 года, в текущем сезоне он вышел на поле в 30 встречах и отметился 18 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Контракт 32-летнего колумбийца с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.