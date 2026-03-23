Семин оценил поражение «Динамо» в матче с «Зенитом»

Семин: Поражение «Динамо» в матче с «Зенитом» не было тренерским
Бывший главный тренер московского «Динамо» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ высказался о поражении бело-голубых в матче 22-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом» (1:3).
– Не могу сказать, что это поражение можно назвать тренерским. Когда проигрывают, то это делает вся команда, а не только ее тренер (Ролан Гусев – «Спорт День за Днем»). «Динамо», на мой взгляд, во вчерашнем матче сыграло не максимально сильно по своим возможностям, чтобы победить «Зенит».
Нужно больше вопросов задавать самим игрокам бело-голубых, потому что именно они, а не Гусев, не реализовали умения, которые у них есть, - заявил Семин.
– Шансы Гусева сохранить должность главного тренера «Динамо» уменьшились после двух поражений подряд?
– Нет. Они же проиграли командам равным себе, даже, наверное, более сильным по составу.
– В случае седьмого места в РПЛ и выигранного Кубка России, можно будет назвать сезон для «Динамо» и работу Гусева успешным?
– Если команда выиграет Кубок России, то конечно. Потому что титулов у «Динамо», как мы видим, давно нет.
Бело-голубые с 30 очками занимают седьмое место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 19 баллов за 8 туров до конца сезона.
В весенней части сезона команда под руководством Ролана Гусева также продолжает выступление в Кубке России и сыграет в финале Пути РПЛ против «Краснодара».