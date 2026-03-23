Игрок "Енисея" объяснил перепалку с болельщиком "Урала"

Защитник "Енисея" Эмерсон в комментарии Rusfootball.info прокомментировал эпизод матча с "Уралом" 25 тура Первой Лиги.

© Rusfootball

Во втором тайме футболист о чем-то общался с болельщиком уральцев.

- Кстати, кто-то из болельщиков тебе что-то крикнул с трибуны, у вас перепалка произошла.

- Да нет, это не перепалка, а смешной момент. Болельщик кричал, что я симулирую, а я ему ответил (крутит пальцем у виска - Прим.): "Ты че, прикалываешься?". Никаких перепалок (улыбается), - сказал Эмерсон в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Даниилом Нахлёсткиным.

В 25 туре Первой Лиги красноярский "Енисей" одержал выездную победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 4:2.