Трансфер Энрике в «Зенит» назвали провальным

Футбольный агент Тимур Лепсая в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ высказался об игре нападающего «Зенита» Луиса Энрике в нынешнем сезоне.

© ФК «Зенит»

– Согласен, что проблемы с адаптацией у него есть, и этот вопрос должен задавать себе и Сергей Семак, в первую очередь. Трудно сказать, почему у Энрике не получается в РПЛ – качество у него есть.

Хотя, когда было объявлено о его переходе, я предупреждал, что в испанском «Бетисе» он выглядел бледно, что адаптация в европейской лиге будет очень важным моментом. Эту проблему надо разбирать людям из клуба, мы же не знаем, что происходит внутри тренировочного процесса, - заявил Лепсая.

– Можно ли назвать трансфер Энрике в «Зенит» провальным, с учетом заплаченной за него суммы?

– Безусловно. Думаю, когда его покупали, в «Зените» рассчитывали на совсем другой результат.

– Стоит ли «Зениту» попытаться продать Энрике летом?

– До чемпионата мира его продавать точно нет смысла, если он будет вызван в сборную Бразилии, а потом можно. Просто мне кажется, что если «Зенит» снова не станет чемпионом, там много кого надо будет менять. Не только Луиса Энрике продать – будет много работы.

– А кого еще могут продать, по вашему мнению?

– Когда буду руководить «Зенитом», вы об этом обязательно узнаете.

Энрике пополнил состав «Зенита» по ходу минувшего сезона, зимой прошлого года, за 33 млн евро.

Его трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано на 3 года – до конца декабря 2028 года.

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец сыграл 25 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи..