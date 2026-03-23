Эксперт объяснил ошибку Акинфеева в игре с «Динамо» Мх

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил ошибку голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в моменте с пропущенным голом в матче 22-го тура РПЛ, в котором армейцы одержали победу над махачкалинским «Динамо» (3:1).

«Они забили этот гол после ошибок. В центре обороны Лукин ошибся. А потом неуверенно Акинфеев сыграл, опоздал с выходом, с выходом за пределы штрафной площадки, чтобы подстраховать центральных защитников, потому что они «вне игры» делали и ошиблись. Лукин в первую очередь. И потом, в последний момент, я думаю, он не столько напугался, что травму получит, сколько боялся, что будет фол последней надежды и команда останется ко всему ещё в меньшинстве, без вратаря. Вот. Поэтому не так жёстко пошёл на мяч и Агаларов забил практически в пустые ворота», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

На 25-й минуте встречи прошла очень дальняя передача из центра на форварда «Динамо» Гамида Агаларова. Акинфеев выбежал за переделы штрафной, ошибся, мяч подхватил форвард и забил его в пустые ворота.