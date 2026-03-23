Девушка Мбаппе посетила дерби «Реал» – «Атлетико»

Испанская актриса и модель Эстер Экспосито, у которой, как сообщалось, роман с форвардом «Реала» Килианом Мбаппе, посетила матч 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).

26-летняя девушка наблюдала за ходом мадридского дерби из VIP-ложи «Сантьяго Бернабеу» вместе со своим лучшим другом актером Серхио Момо. Килиан вышел на замену на 64-й минуте.

8 марта чемпион мира в составе сборной Франции вернулся из Парижа в Мадрид с физиотерапевтами «сливочных» и Экспосито. Твиттер-аккаунт AQABABE сообщал 6 марта о романе между футболистом и актрисой и отмечал, что их видели целующимися в баре мадридского отеля Pullman. Позже популярный испанский журнал о знаменитостях Semana заявил, что располагает новыми фотографиями Эстер и Мбаппе, которые подтверждают роман между ними.