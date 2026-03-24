FIFA отменила бронь около 2000 номеров для ЧМ‑2026 в Филадельфии

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила бронь около 2000 номеров для чемпионата мира 2026 года в Филадельфии, сообщает The Independent.

Президент Ассоциации отелей Филадельфии Эд Гроуз заявил, что ранее ФИФА забронировала около десяти тысяч номеров, а отмена пришлась на четыре отеля в центре города.

Отмечается, что организация не объяснила причин отказа. Еще около 800 отмен бронирования со стороны ФИФА коснулось отелей в Мехико.

