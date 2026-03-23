Комментатор Орлов: я ставлю задачу, чтобы футболисту стало стыдно

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче 22-го тура РПЛ с московским «Динамо» (3:1).

«Я ставлю перед собой определенную задачу: обязательно взбодрить игрока после неудачного матча. Чтобы ему стыдно стало! Не знаю, передавали ли Глушенкову мои слова, но против «Динамо» он был совсем другим. Исправился!» — заявил Орлов.

«Зенит» переиграл «Динамо» со счетом 3:1. Голами в составе сине-бело-голубых отметились полузащитник Джон Джон, форвард Александр Соболев и атакующий хавбек Максим Глушенков. Помимо забитого мяча, Глушенков отдал результативную передачу. Лучшим игроком встречи был признан Соболев, который также сделал ассист.

Единственный мяч «Динамо» в этом матче бразильский вингер Артур Гомес.

В текущем сезоне 26-летний Глушенков провел 26 матчей, забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с петербуржцами рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 млн евро.