Суперкомпьютер предсказал, на каком месте ЦСКА завершит сезон РПЛ

Суперкомпьютер Opta предсказал, на каком месте ЦСКА завершит сезон РПЛ
Суперкомпьютер Opta оценил шансы московского ЦСКА занять то или иное место в итоговой таблице Мир Российской Премьер-Лиги. После 22 туров команда располагается на пятом месте с 39 набранными очками.
Какое место в РПЛ займёт ЦСКА по итогам сезона-2025/2026 РПЛ (Opta, 23 марта):
первое место: 0,2%;
второе место: 2%;
третье место: 13,6%;
четвёртое место: 26,4%;
пятое место: 30,8%;
шестое место: 23,8%;
седьмое место: 2,8%;
восьмое место: 0,3%.
По оценке суперкомпьютера, вероятность того, что ЦСКА завершит чемпионат в нижней части турнирной таблицы, отсутствует. В четырёх матчах после рестарта РПЛ армейцы набрали три очка, потерпев три поражения.
