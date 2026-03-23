Раскрыта новая зарплата вратаря «Локомотива»

Московский «Локомотив» договорился о пролонгации контракта со своим голкипером Антоном Митрюшкиным. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Согласно сведениям источника, новый контракт Митрюшкина с «Локомотивом» будет рассчитан до 2030 года. Зарплата по новому договору составит 8 млн рублей в месяц. Ранее Антон получал в «Локо» 5 млн рублей, в переговорах просил повышение до 10 млн. Однако стороны остановились на компромиссе в 8 млн рублей в месяц.

Также Митрюшкин получит «подъёмный» бонус за подписание контракта — 60 млн рублей. Новый контракт вступит в силу ближайшим летом.

Напомним, ранее в этом сезоне Митрюшкин стал капитаном «Локомотива».