Дзюбе предрекли тренерскую должность в "Спартаке"

Бывший игрок "Краснодара" и "Ростова" Рагнар Сигурдссон высказался об Артеме Дзюбе.

"Мне всегда нравилось играть против Дзюбы, сам он мне тоже нравится, забавный парень. Артем - большая личность, со своим опытом, набранным за карьеру, я верю, что он мог бы стать хорошим тренером для "Спартака", - сказал Сигурдссон "РБ Спорту".

Ранее Артем Дзюба заявил, что готов к возвращению в московский "Спартак".

Российский нападающий является воспитанником красно-белых. Футболист выступал за основную команду "Спартака" с 2007 по 2015 год.

На данный момент Дзюба играет за тольяттинский "Акрон". В текущем сезоне форвард провел 20 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.