Булыкин прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Акроном»

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Локомотива» в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу москвичей.

«Локомотив» хотел порадовать болельщиков после вылета из Кубка. Выставили боевой состав с Воробьёвым в атаке. И так хорошо взаимодействовали в первом тайме, что можно было подумать, что играет «Барселона». Наверное, «Акрон» сыграл ниже своих возможностей, а «Локомотив» был реально хорошо настроен — залетали все голы. Команда была хороша в первом тайме. Во втором, конечно, всё немного поменялось: заменили лидеров и был уже не такой яркий футбол. Но первый тайм всем очень понравился», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.