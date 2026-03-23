«С каждым днём становится лучше». Роналду показал процесс восстановления после травмы
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился процессом своего восстановления после полученной травмы.
Футболист опубликовал фото из спортзала на своей странице в социальной сети Х и подписал их:
«С каждым днём становится лучше».
© Соцсети
Роналду получил травму в матче саудовской Про-Лиги с клубом «Аль-Фейха» (3:1) и отправился на лечение в Мадрид (Испания).
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал четыре результативные передачи.
После 26 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 67 очков и возглавляет турнирную таблицу.
