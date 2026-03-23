Экс-футболист назвал причину поражения «Динамо» от «Зенита»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин связал поражение московской команды от петербургского «Зенита» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с неудачной игрой в обороне. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» просто лучше играл. Но перед игрой у меня были надежды, что хозяева смогут отнять очки у питерцев. Однако гости не дали этого сделать. Они здорово выглядели. А динамовцы неудачно сыграли в обороне – команда Семака забивала очень уж простые голы», — отметил он.

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:1. Главным арбитром встречи выступил Сергей Иванов. Счет в матче на 22-й минуте открыл форвард «Зенита» Джон Джон. Этот гол стал для бразильского нападающего первым в составе петербургского клуба. На 37-й минуте нападающий «Динамо» Артур Гомес сравнял счет. На 43-й минуте Александр Соболев вновь вывел гостей вперед, забив 100-й гол в российской карьере и войдя в «Клуб 100». На 85-й минуте Максим Глушенков установил окончательный счет встречи, отправив третий мяч в ворота хозяев.

После 22 туров «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и уступает один балл лидирующему «Краснодару» (49). «Динамо» с 30 очками располагается на девятой строчке.