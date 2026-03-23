Тухель не вызвал Трента в сборную Англии даже после травм двух футболистов

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель вызвал в команду полузащитника «Ньюкасла» Харви Барнса и защитника «Арсенала» Бена Уайта.

Они заменят Эберечи Эзе («Арсенал») и Джарелла Куансу («Байер»), которые из-за травм пропустят товарищеские матчи с Уругваем (27 марта) и Японией (31 марта).

Барнс провел лишь один матч за взрослую сборную Англии – в октябре 2020 года, а на счету Уайта 4 игры. Бен отказывался от вызова в национальную команду при прежнем тренере Гарете Саутгейте, футболист не играл за нее с марта 2022 года. В декабре 2024-го Тухель говорил, что обсудит с Уайтом возвращение в сборную Англии.

Отметим, что правый защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд, вчера вышедший на замену и отдавший результативный пас на победный гол Винисиуса Жуниора в дерби с «Атлетико» (3:2), не был вызван на ближайшие игры. После назначения Тухеля воспитанник «Ливерпуля» провел лишь один матч за сборную – сыграл 26 минут против Андорры (1:0) в июне 2025 года.