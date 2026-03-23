Трент извинился перед Арбелоа и игроками «Реала» за опоздание, из-за которого начал матч с «Атлетико» в запасе
Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд извинился за опоздание на одну из тренировок команды, из-за чего он остался в запасе в матче Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).
Англичанин появился на поле на 64-й минуте и сделал голевую передачу.
Как сообщает The Athletic, Трент извинился перед главным тренером Альваро Арбелоа, капитаном Дани Карвахалем и остальными партнерами по команде.
Источники отмечают, что футболист поступил «как джентльмен».
В этом сезоне Трент провел 14 матчей в Ла Лиге и сделал 3 передачи.
«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука. У команды Березуцкого 1 победа в 4 матчах после рестарта Первой лиги («РБ Спорт»)
Булыкин о 5:1 «Локо» с «Акроном»: «В первом тайме можно было подумать, что играет «Барселона» – так хорошо взаимодействовали. После замены лидеров был уже не такой яркий футбол»
Трент извинился перед Арбелоа и игроками «Реала» за опоздание, из-за которого начал матч с «Атлетико» в запасе
«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука. У команды Березуцкого 1 победа в 4 матчах после рестарта Первой лиги («РБ Спорт»)
Булыкин о 5:1 «Локо» с «Акроном»: «В первом тайме можно было подумать, что играет «Барселона» – так хорошо взаимодействовали. После замены лидеров был уже не такой яркий футбол»
Трент извинился перед Арбелоа и игроками «Реала» за опоздание, из-за которого начал матч с «Атлетико» в запасе