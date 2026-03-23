Суперкомпьютер предсказал, какое место займет «Балтика» в РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на Мир Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, искусственный интеллект оценил шансы калининградской «Балтики» занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

© Чемпионат.com

Наиболее вероятный расклад для «Балтики» — четвёртое место по итогам сезона. Вероятность такого исхода — 30,2%.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Балтики»:

1-е место — 0,5%;

2-е место — 3,9%;

3-е место — 19,9%;

4-е место — 30,2%;

5-е место — 26,2%;

6-е место — 17,2%;

7-е место — 2,0%;

Напомним, по итогам 22 туров «Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.