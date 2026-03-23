Экс-футболисты "Краснодара" сыграют с болельщиками

Российский футбольный союз (РФС) проведет фестиваль болельщиков перед матчем Россия — Никарагуа.

© Rusfootball

Мероприятие состоится на территории стадиона "Краснодар" перед матчем сборных России и Никарагуа. Болельщики смогут встретиться и сыграть в футбол с экс-игроками "Краснодара" Ари, Романом Шишкиным и Владиславом Игнатьевым. Ещё одним участником фестиваля станет бывший игрок ЦСКА Кирилл Набабкин.

Ари выступал за "Краснодар" с 2013 по 2021 год и провёл 119 матчей в чёрно-зелёной футболке, также на его счету — два матча за сборную России. Роман Шишкин сыграл 23 матча за "Краснодар" и 16 игр за сборную России. Владислав Игнатьев в сезоне-2012/13 провёл 27 матчей за клуб и пять — за национальную сборную, также Владислав выступал за другой краснодарский клуб — "Кубань". За него он провёл 71 матч.

Матч Россия — Никарагуа пройдет на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.