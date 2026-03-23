Аршавин не согласился с назначенным пенальти в пользу «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался пенальти в пользу петербуржцев в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Динамо» Махачкала (1:0).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.