Мажич был удивлен решением назначить пенальти в ворота «Динамо» Мх

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР, что был удивлен решением назначить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче Кубка России против петербургского «Зенита».

© ФК «Зенит»

Встреча первого этапа ½ финала Пути регионов FONBET Кубка России прошла 18 марта в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине‑бело‑голубых». На 45+9‑й минуте нападающий хозяев Джон Дуран реализовал пенальти. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил одиннадцатиметровый удар за нарушение на хавбеке «Зенита» Данииле Кондакове после подсказки видеоарбитров. Обязанности арбитра VAR в этом матче выполнял Евгений Буланов, AVAR — Роман Галимов.

— Когда вы увидели этот момент, какой была ваша реакция?

— Ужас. Я был удивлен, когда слушал коммуникацию VAR. Причина назначения пенальти — фол по неосторожности. Это было ошибочное вмешательство VAR. Это ошибка и арбитра, и VAR, и AVAR. После этого мы приняли решения по назначениям, — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Арбитры Кукуян, Буланов и Галимов не были задействованы в 22‑м туре МИР РПЛ в качестве наказания за работу в матче Кубка России «Зенит» — «Динамо».

Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.