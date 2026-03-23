Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы московского «Спартака» на чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.

По полученным данным красно-белые остаются в чемпионской гонке чисто математически – их шансы меньше 0,1%. Наиболее реальным вариантом считается сохранение нынешней, шестой позиции, в турнирной таблице (41,9%).

После 22 матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 49 очков.

В следующем туре подопечным Хуана Карлоса Карседо предстоит встретиться в домашнем матче с московским «Локомотивом» 5 апреля.