Испанская «Севилья» уволила главного тренера

Испанский футбольный клуб «Севилья» объявил об увольнении главного тренера команды Матиаса Альмейды.

Аргентинцу 52 года, он в прошлом футболист «Севильи» (1996–97). Он возглавил команду летом 2025 года.

— «Севилья» благодарит Матиаса Альмейду и его команду за проделанную работу в течение этих месяцев и желает удачи в дальнейших профессиональных начинаниях, — говорится в заявлении.

После 29 туров «Севилья» с 31 очком занимает 15‑е место в чемпионате Испании. Команда 5 апреля сыграет на выезде против «Овьедо».

