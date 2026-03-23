Мостовой сожалеет о том, что нападающий «Краснодара» не перешел в «Спартак»

Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сожалеет о том, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не перешел к красно-белым.
«Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак» несколько лет назад. Он бы уже принес пару трофеев красно-белым. Такого нападающего нет ни у одного клуба РПЛ. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это будет заслуга Кордобы. Для меня загадка, почему он никому не пригодился в Европе. Это игрок для топ-5 чемпионатов», – сказал Мостовой.
В 22-м туре Мир РПЛ Кордоба оформил покер в матче с «Пари НН» (5:0) и вышел в лидеры гонки бомбардиров с 13 голами.
