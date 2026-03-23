В Черногории ответили, возможен ли матч с Россией

Пресс-секретарь Федерации футбола Черногории Бранко Латинович ответил, существует ли возможность проведения товарищеского матча между сборной страны и национальной командой России в этом году.

Латинович отметил, что календарь черногорцев на март и июнь 2026 года уже сформирован.

"Мы благодарны за интерес из России к возможному матчу российской сборной с Черногорией. Однако хотим сообщить, что календарь сборной Черногории на март и июнь 2026 года уже сформирован, поэтому свободных дат для проведения товарищеских матчей в этот период нет. Что касается организации матча между сборными Черногории и России в следующем году, то посмотрим, как будет развиваться ситуация", — отметил Латинович в разговоре со Sport24.

27 марта на "Ozon Арене" в Краснодаре пройдёт товарищеская игра между сборными России и Никарагуа. 31 марта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге российская сборная сыграет с национальной командой Мали.