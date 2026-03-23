Стал известен кандидат на пост гендиректора «Торпедо»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко — кандидат на пост главного директора «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Его кандидатура активно рассматривается высшим руководством московского клуба.

Владимир Леонченко работал в руководстве железнодорожников с декабря 2020-го, а покинул свой пост в ноябре прошлого года. Ранее он трудился в разных должностях в таких клубах, как «Факел», «Томь» и «Динамо» U17.

Московское «Торпедо» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Лиги Pari. В 24 матчах сезона столичный клуб набрал 27 очков. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко.